Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung ở TPHCM

TPO - Trên cầu vượt Quang Trung (TPHCM), chiếc xe ô tô công nghệ lật ngửa giữa cầu, hư hỏng nặng, nhiều mảnh kính vỡ văng xuống mặt đường.

Đến 16h ngày 25/11, lực lượng CSGT TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường vụ ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung (quận Gò Vấp cũ), TPHCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, chiếc ô tô công nghệ đang lưu thông trên cầu vượt theo hướng từ phường Gò Vấp đi xã Hóc Môn (quốc lộ 1) thì bất ngờ gặp nạn. Chiếc xe lật ngửa giữa cầu và bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh kính vỡ văng xuống mặt đường.

Tại hiện trường, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) liên quan vụ tai nạn bị thương nặng và trong trạng thái hoảng loạn, được người dân hỗ trợ đưa ra khu vực an toàn.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Hàng trăm phương tiện bị dồn lại từ chân cầu vượt phía Gò Vấp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.