Xã hội

Google News

Nghe tiếng khóc, phát hiện bé sơ sinh nằm bên cỏ mọc um tùm ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM) và may mắn được người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng kịp thời để chăm sóc.

Ngày 26/11, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang làm rõ vụ một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

tre-so-sinh.png
Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bãi cỏ được người dân phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép hồ nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc).

Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng. Bé gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được chăm sóc ban đầu.

z7265662497935-483d6da3dafd93871599fc7a4621f3de.jpg
Người dân nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, làm rõ người đã bỏ lại cháu bé.

Công an phường An Lạc đang tìm kiếm người thân của bé và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Dũng
#bé gái sơ sinh #bỏ rơi #TP.HCM #Hương Lộ 5 #công an

