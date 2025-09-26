Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện đối tượng mang theo súng đạn, kíp nổ ‘dạo phố’

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình kiểm tra giao thông, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện lái xe mô tô ở xã Nghĩa Phương mang theo súng và nhiều tang vật nghi là vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, Công an xã Nghĩa Phương phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô 98F1-354.87 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả kiểm tra hành chính, xác định người điều khiển là Lương Thế Đỗ (trú tại xã Nghĩa Phương, Bắc Ninh) không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở 0,573 mg/L.

sung.jpg
Tang vật vụ việc.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện nhiều tang vật nghi là súng tự chế, đạn, kíp nổ, thuốc súng cùng dao nhọn và các vật dụng liên quan được cất giấu trên xe. Kết quả trưng cầu giám định xác định, súng và đạn thuộc vũ khí quân dụng. Hiện hồ sơ và đối tượng đã được chuyển đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng; đồng thời tự nguyện giao nộp các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ cho cơ quan Công an, chính quyền.

Nguyễn Thắng
#kiểm tra nồng độ cồn #phát hiện súng tự chế #vật liệu nổ #vũ khí quân dụng #truy bắt lái xe vi phạm #tàng trữ vũ khí trái phép #công an Bắc Ninh #quản lý vũ khí và vật liệu nổ #xử lý vi phạm giao thông #tội phạm ma túy và vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục