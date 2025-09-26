Phát hiện đối tượng mang theo súng đạn, kíp nổ ‘dạo phố’

TPO - Trong quá trình kiểm tra giao thông, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện lái xe mô tô ở xã Nghĩa Phương mang theo súng và nhiều tang vật nghi là vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, Công an xã Nghĩa Phương phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô 98F1-354.87 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả kiểm tra hành chính, xác định người điều khiển là Lương Thế Đỗ (trú tại xã Nghĩa Phương, Bắc Ninh) không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở 0,573 mg/L.

Tang vật vụ việc.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện nhiều tang vật nghi là súng tự chế, đạn, kíp nổ, thuốc súng cùng dao nhọn và các vật dụng liên quan được cất giấu trên xe. Kết quả trưng cầu giám định xác định, súng và đạn thuộc vũ khí quân dụng. Hiện hồ sơ và đối tượng đã được chuyển đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng; đồng thời tự nguyện giao nộp các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ cho cơ quan Công an, chính quyền.