Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cháu bé 5 tuổi bị chó cắn rách mặt khi đang chơi ở nhà

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cháu bé 5 tuổi ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) bị chó cắn vào mặt vừa được cấp cứu kịp thời.

Theo đó, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận cấp cứu trường hợp cháu H.H.A (5 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều sau khi bị chó cắn.

Theo lời kể từ người nhà, cháu A đang chơi tại nhà thì bị con chó mà gia đình đang nuôi cắn vào mặt; ngay sau đó trẻ được đưa tới bệnh viện.

Khi vào viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương vùng hàm mặt cháu A. Cụ thể, vết thương thấu má kích thước 4×2 cm bờ nham nhở, thiếu hổng tổ chức, nguy cơ tổn thương ống tuyến nước bọt mang tai; các vết rách môi và má kích thước từ 2–5 cm, bờ sắc. Trong miệng, khớp cắn bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán đa vết thương hàm mặt do chó cắn.

mat.jpg
Hình ảnh cháu A bị chó cắn vùng mặt.

Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiến hành làm sạch vết thương, cầm máu, khâu phục hồi tổn thương nhằm đảm bảo chức năng và thẩm mỹ cho cháu A. Bệnh nhi được dùng kháng sinh, giảm đau và tư vấn tiêm phòng dại theo phác đồ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, hiện tình trạng cháu A đã ổn định, các vết thương đã khô, liền tốt và được xuất viện. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo hạn chế để trẻ em tiếp xúc với vật nuôi không an toàn. Trường hợp không may bị chó,mèo cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước và xà phòng ít nhất 10–15 phút, sát trùng bằng dung dịch thích hợp, sau đó đưa đến cơ sở y tế sớm nhất.

Nguyễn Thắng
#chó cắn trẻ em #vết thương vùng mặt #bệnh viện Bắc Ninh #bị chó cắn xử lý như thế nào #tiêm phòng dại #cấp cứu trẻ bị chó cắn #cách xử lý vết thương do chó cắn #tác hại của chó cắn #phòng tránh chó cắn trẻ em #tư vấn y tế sau khi bị chó cắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục