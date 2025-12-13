Khởi tố hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng nhận quà từ chuỗi phòng khám nha khoa 'chui'

TPO - Liên quan chuỗi 6 phòng khám nha khoa 'chui' hoạt động trái phép, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Đình Lộc ( cựu cán bộ Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng) và ông Đoàn Quang Huy (nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng, thời điểm bị bắt là Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế) để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: CACC.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Đưa hối lộ" của các đối tượng Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng; tiếp tục xem xét trách nhiệm của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên góp vốn thành lập chuỗi 6 phòng khám nha khoa "chui", không có giấy phép hoạt động. Ban đầu, các đối tượng mở Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), sau đó mở thêm 5 cơ sở khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk.

Bằng nhiều thủ đoạn, nhóm này đã lôi kéo hơn 1.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, đến khám, trồng và nhổ răng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Y tế Lâm Đồng, đầu tháng 11. Ảnh: CACC.

Để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đồng đã 9 lần đưa tiền cho hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng. Trong đó, Đồng 5 lần đưa tổng cộng 55 triệu đồng cho Phan Đình Lộc và 4 lần đưa 30 triệu đồng cho Đoàn Quang Huy.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.