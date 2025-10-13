Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Lâm Đồng xử phạt 7 phòng khám chữa bệnh nha khoa không phép

Thái Lâm
TPO - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt tổng số tiền 315 triệu đồng và tạm đình hoạt động 18 tháng đối với 7 cơ sở nha khoa khám, chữa bệnh nhưng không có giấy phép.

Ngày 13/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính và tạm đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với 7 cơ sở nha khoa do không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cụ thể, qua kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện 7 cơ sở đã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, gồm: cơ sở Nha khoa Việt Mỹ (xã Đức An), Nha khoa Việt Mỹ (xã Kiến Đức), Nha khoa Chiêu Phong (xã Tánh Linh), Nha khoa Sài Gòn (xã Hàm Thuận), Nha khoa Vân Smile (phường Phú Thuỷ), Nha khoa Hoa Kỳ (phường Hàm Thắng), Nha khoa Thịnh (xã Hàm Thuận).

Cơ sở Nha khoa Việt Mỹ ở xã Đức An.

Với hành vi trên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 phòng khám trên với tổng số tiền 315 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động 3 tháng đối với Phòng khám đa khoa Đà Lạt (thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc) do hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng xử phạt tổng số tiền 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Nha khoa Việt Pháp, Nha khoa Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental vì thực hiện khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Thái Lâm
