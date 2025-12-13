Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Bắc Ninh bắt liên tiếp 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên tiếp lập chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Trong thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Bắc Ninh khi trong năm 2025 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả nổi bật là số đối tượng truy nã bị bắt giữ, vận động đầu thú đã giảm hơn 23% so với năm 2024.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2025 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ quốc tế theo yêu cầu của Interpol, kịp thời chuyển giao cho cơ quan chức năng các nước liên quan.

Đây được đánh giá là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, quyết liệt và sự gương mẫu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác truy nã tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% số đối tượng truy nã.

z7296405151553-16d1b567837382d7672fe5a6648f8125.jpg
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Theo Bộ Công an, những kết quả này không chỉ có ý nghĩa trực tiếp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, nâng cao uy tín và vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu công tác thời gian tới, phấn đấu lập thêm nhiều chiến công xuất sắc.

Nguyễn Thắng
#Công an Bắc Ninh #truy nã quốc tế #Interpol #bắt giữ #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục