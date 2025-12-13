Công an Bắc Ninh bắt liên tiếp 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol

TPO - Liên tiếp lập chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Trong thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Bắc Ninh khi trong năm 2025 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả nổi bật là số đối tượng truy nã bị bắt giữ, vận động đầu thú đã giảm hơn 23% so với năm 2024.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2025 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ quốc tế theo yêu cầu của Interpol, kịp thời chuyển giao cho cơ quan chức năng các nước liên quan.

Đây được đánh giá là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, quyết liệt và sự gương mẫu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác truy nã tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% số đối tượng truy nã.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Theo Bộ Công an, những kết quả này không chỉ có ý nghĩa trực tiếp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, nâng cao uy tín và vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu công tác thời gian tới, phấn đấu lập thêm nhiều chiến công xuất sắc.