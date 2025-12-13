Cầm đá ném vỡ kính xe trên cao tốc để trút bực thua game

TPO - Bực tức vì chơi game thua, nam thanh niên ở Hà Tĩnh cầm đá đứng trên cầu ném xuống xe đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. B. K. D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cơ quan điều tra, tối 8/10, N.B.K.D. điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh gần trường dạy lái xe để chơi điện thoại. Lúc này do bực tức vì thua game, N.B.K.D. nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông dưới đường cao tốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố bị can. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Thời điểm này viên đá do D. ném đã trúng xe tải đầu kéo BKS 78H-018.43 do anh Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả khiến xe bị thủng, rạn vỡ kính chắn gió trước. Thiệt hại được định giá 4.200.000 đồng.

Phần kính ô tô bị vỡ do D. ném đá trúng.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù mới 16 tuổi, N.B.K.D đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.