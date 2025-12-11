Cao tốc Bến Lức - Long Thành nguy cơ chậm tiến độ

TPO - Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về tiến độ, chất lượng dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tháng 11/2025.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 29.586 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2014 và dự kiến hoàn thành vào 30/9/2026 theo quyết định điều chỉnh của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Tuyến cao tốc dài 57,8 km, quy mô 4 làn xe, đi qua tỉnh Tây Ninh, TP. HCM và Đồng Nai.

Theo VEC, dự án được chia thành 14 gói thầu, gồm các gói xây lắp, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và tư vấn giám sát. Sau khi được tháo gỡ vướng mắc, dự án đã tổ chức đấu thầu lại nhiều gói quan trọng, tạo điều kiện để thi công tiếp tục tăng tốc.

Đến nay, giá trị sản lượng thi công đạt 15.284 tỷ đồng, tương đương 96,23% giá trị xây lắp điều chỉnh.

VEC cho biết các đoạn A1 – A4 (phía Tây) và A5 – A7 (phía Đông) đã hoàn thành toàn bộ. Hiện gói thầu J1 (cầu Bình Khánh) đã hoàn thành 100% và đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu.

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Duy Quang

Gói J3-1 (cầu Phước Khánh), khởi công ngày 30/4/2025, hiện đạt 16,81%. Nhà thầu đã đổ bê tông bản D10, G10, lắp đặt xong bó cáp thứ 4 của nhịp chính cầu và tiếp tục thi công cầu dẫn.

Gói XL-NG51 đạt 50,91%. Nhà thầu đã thi công 168/220 cọc khoan nhồi D1200, hoàn thành nhiều trụ cầu, mố cầu và đúc 159/227 phiến dầm Super T. Tiến độ gói này chậm do thiếu vật liệu đắp và vướng mặt bằng đoạn sau nút giao quốc lộ 51.

Theo VEC, công tác thu hồi hơn 2,76 ha đất tại khu vực nút giao quốc lộ 51 (phía Đồng Nai) vẫn chưa hoàn tất. Diện tích này gồm 93 thửa đất, trong đó có 86 thửa của người dân, liên quan đến 113 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến giữa tháng 10/2025, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và niêm yết phương án bồi thường cho 95 hộ. Tuy nhiên, đến giữa tháng 11/2025, chỉ mới bàn giao được 0,7 ha, tương ứng 20 trường hợp. Ngày 21/11, thêm 26 trường hợp (0,9 ha) được phê duyệt và dự kiến chi trả cuối tháng 11/2025.

Tiến độ này chưa đáp ứng yêu cầu bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2025 như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo 474/TB-VPCP.

Từ thực tế này, VEC đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo xã Phước Thái tập trung hoàn thành thu hồi đất, chi trả bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 nhằm phục vụ thi công gói XL-NG51 - phần quan trọng hoàn chỉnh nút giao QL51.

Nếu công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục chậm, dự án có thể không kịp hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác tháng 9/2026 như kế hoạch.

