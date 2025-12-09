Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy nhà 3 tầng ở TPHCM

Theo đại diện UBND phường Cầu Kiệu, nguyên nhân cháy nhà được xác định là do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong.

Tối 9-12, Công an phường Cầu Kiều, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 3 tầng.

Cột khói bốc lên dữ dội.
Cột khói bốc lên dữ dội.

Hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên ở tầng 3 ngôi nhà cao 3 tầng nằm trong khu dân cư ở đường Phùng Văn Cung, phường Cầu Kiệu. Ngôi nhà ống có ban công phía trước, nằm ở đường rộng hơn 6 m.

Phát hiện hỏa hoạn, một số người hàng xóm mang bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành. Lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn sau đó nhanh chóng được khống chế.

Theo đại diện UBND phường Cầu Kiệu, nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do chập điện; may mắn vụ cháy không gây thương vong.

Ngôi nhà bị ám khói đen sau vụ cháy.
Ngôi nhà bị ám khói đen sau vụ cháy.

Từ đầu tháng 12 đến nay, tại TPHCM liên tục xảy ra cháy. Trong đó, đáng chú ý là vụ cháy nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Người Lao động
