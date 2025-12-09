Khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư, tấn công người phụ nữ tại quán ăn

Khỉ hoang bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở Đồng Nai rồi lao vào quán ăn, tấn công một người phụ nữ.

Chiều 9/12, UBND phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin về vụ việc một con khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư và tấn công người dân trên địa bàn.

Theo đó, sáng 8/12, chị T. (ngụ phường Tam Hiệp) đến một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) để ăn sáng thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới vồ, cắn.

Lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, chị T. đã lập tức đến trung tâm tiêm chủng để tiêm phòng. Sau đó, em gái của chị T. đã đăng tải thông tin cùng hình ảnh vết khỉ cắn lên mạng xã hội để cảnh báo.

Một số người dân trên địa bàn xác nhận cũng gặp con khỉ hoang này và bị tấn công, gây trầy xước hoặc bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết, đã cử cán bộ xuống quán ăn trên để nắm tình hình và tìm hướng xử lý.

Theo ông, tại khu vực phường Bửu Long (cũ), nay thuộc phường Trấn Biên, có một đàn khỉ khoảng 6 con thường xuyên tấn công, lấy đồ ăn của người dân. Địa phương đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hỗ trợ, đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đặt bẫy để bắt con khỉ này.