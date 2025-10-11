Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai xe tải và xe khách bị ném đá vỡ kính khi di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam

TPO - Khi đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 xe tải và 1 xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió. Hiện Công an Hà Tĩnh đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng vào cuộc xác minh sự việc một số xe tải, xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió khi đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Theo đó, vào tối 8/10, tài xế Trần Quốc Lâm (43 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang biển số 78H-018.43 di chuyển trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam.

nemda1-1760150586390622079556jpg-ban-sao-2.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Khi đi qua khu vực cầu vượt ngang ở Km507+280 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn giáp ranh giữa địa phận xã Việt Xuyên và xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị ném đá từ phía trên cầu vượt. Vụ việc khiến kính chắn gió phía trước của xe bị hư hỏng.

Theo nam tài xế, sau khi xe bị ném đá, anh điều khiển phương tiện di chuyển tới khu vực nút giao ra vào cao tốc rồi dừng kiểm tra. Tại đây, có thêm 1 xe khách và 1 xe tải cũng dừng lại do vừa bị một số người ném đá từ trên cầu vượt xuống gây hư hỏng kính chắn gió.

ban-sao-nemda3-17601505865941923503041.jpg
Kính chắn bị hư hỏng sau khi bị ném đá.

Ngay trong tối 8/10, các tài xế đã trình báo sự việc đến Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an).

Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 sau đó đã cử cán bộ tới xác minh sự việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

