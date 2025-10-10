Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị bong tróc?

TPO - Ngày 10/10, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên) đã có thông tin phản hồi về phản ánh liên quan mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua Đà Nẵng hư hỏng, bong tróc sau thời gian ngắn khai thác.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua do các đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10, cộng thêm việc dự án đang triển khai đồng đồng loạt các mũi thi công với lưu lượng lớn phương tiện và thiết bị huy động rất lớn, thường xuyên di chuyển trên tuyến dẫn đến kết cấu mặt đường bị tác động và xảy ra hư hỏng cục bộ ở một số vị trí.

Ban Quản lý dự án đã trực tiếp phối hợp cùng tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công rà soát, khắc phục toàn bộ hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. Đồng thời, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để sửa chữa, khắc phục đối với các hư hỏng phát sinh.

Dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài toàn tuyến 65km qua địa phận thành phố Huế và TP Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, khởi công vào tháng 5/2025.

Dự án nhằm nâng cấp mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe với chiều rộng 22m và vận tốc thiết kế từ 60 - 80 km/giờ. Qua đó nâng cao năng lực khai thác tuyến, bảo đảm an toàn giao thông và phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong kết nối vùng và quốc gia.

Nguyễn Thành
#La Sơn #Hòa Liên #Cao tốc La Sơn #Hư hỏng mặt đường cao tốc #La Sơn - Hòa Liên #Đà Nẵng #Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

