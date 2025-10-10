Vì sao mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị bong tróc?

TPO - Ngày 10/10, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên) đã có thông tin phản hồi về phản ánh liên quan mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua Đà Nẵng hư hỏng, bong tróc sau thời gian ngắn khai thác.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua do các đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10, cộng thêm việc dự án đang triển khai đồng đồng loạt các mũi thi công với lưu lượng lớn phương tiện và thiết bị huy động rất lớn, thường xuyên di chuyển trên tuyến dẫn đến kết cấu mặt đường bị tác động và xảy ra hư hỏng cục bộ ở một số vị trí.

Ban Quản lý dự án đã trực tiếp phối hợp cùng tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công rà soát, khắc phục toàn bộ hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. Đồng thời, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để sửa chữa, khắc phục đối với các hư hỏng phát sinh.