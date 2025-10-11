Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục xói lở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Liên quan đến tình trạng hư hỏng, ngập úng xuất hiện tại một số vị trí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9768/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Công nhân Ban Quản lý dự án 7 thực hiện khắc phục.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để vị trí bị hư hỏng và có nguy cơ bị hư hỏng, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó kiến nghị và thực hiện các giải pháp khắc phục.

Như Tiền Phong đưa tin đầu tháng 9, tại Km215 trên tuyến này cũng đã xảy ra hai vụ sạt lở ta-luy khi mưa lớn, khiến đất cát tràn xuống mặt đường, gây ách tắc nhiều giờ. Sau đó, chính quyền địa phương đã khắc phục tạm thời bằng cách xây hố ga, điều chỉnh dòng chảy để tránh nước dồn trực tiếp xuống cao tốc.

Cát tràn xuống phủ kín đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối 2/9.

Đến ngày 27/9, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục sự cố xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo Bộ Xây dựng, do mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng đã làm xuất hiện hiện tượng xói lở mái ta-luy tại nhiều vị trí thuộc xã Hàm Thuận. Các điểm sạt lở tập trung ở Km213+750, Km213+850, Km215+300 và Km215+620, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai giải pháp khắc phục tạm thời như hốt dọn đất đá, gia cố nền đường, tổ chức cảnh báo và phân luồng để đảm bảo lưu thông an toàn.