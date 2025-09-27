Bộ Xây dựng báo cáo tình hình xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Bộ Xây dựng báo cáo do mưa lớn kéo dài đã gây xói lở taluy tại nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngày 27/9, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục sự cố xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang trong thời gian bảo hành 24 tháng.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, đã được nghiệm thu và đưa vào khai thác từ ngày 10/6/2024. Hiện cao tốc này đang trong thời gian bảo hành 24 tháng.

Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng đã làm xuất hiện hiện tượng xói lở mái ta-luy tại nhiều vị trí thuộc xã Hàm Thuận. Các điểm sạt lở tập trung ở Km213+750, Km213+850, Km215+300 và Km215+620, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình.

Công nhân thực hiện khắc phục.

Theo Bộ Xây dựng, ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai giải pháp khắc phục tạm thời như hốt dọn đất đá, gia cố nền đường, tổ chức cảnh báo và phân luồng để đảm bảo lưu thông an toàn.

Về giải pháp lâu dài, đại diện Ban Quản lý dự án 7 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình, đưa ra giải pháp xử lý ổn định lâu dài, đồng thời rà soát toàn tuyến để kịp thời phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão, đảm bảo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khai thác an toàn, thông suốt.

Như Tiền Phong đưa tin, đầu tháng 9/2025, tại Km215 trên tuyến này cũng đã xảy ra hai vụ sạt lở ta-luy khi mưa lớn, khiến đất cát tràn xuống mặt đường, gây ách tắc nhiều giờ. Sau đó, chính quyền địa phương đã khắc phục tạm thời bằng cách xây hố ga, điều chỉnh dòng chảy để tránh nước dồn trực tiếp xuống cao tốc.