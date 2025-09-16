Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khắc phục xói lở nguy hiểm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn kéo dài đã gây xói lở ta luy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đe dọa an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đang phối hợp tư vấn để tìm giải pháp xử lý triệt để.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, ngày 13/9, một số điểm sạt lở nghiêm trọng đã được ghi nhận tại Km213+750, Km213+850 cùng nhiều vị trí khác trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tại khu vực thôn Trũng Liêm (xã Hàm Liêm), xuất hiện điểm xói lở nặng trên phạm vi 5m, ăn sâu vào nền đường. Đất đá bị khoét sâu tạo thành hai vết “hở hàm ếch” sát nhau, khiến phương tiện khi lưu thông qua khu vực này có cảm giác rung lắc. Ngay gần đó, một hố lở khác cũng xuất hiện sát trụ hộ lan, trong khi hơn chục vết nứt, lở mới đang hình thành dọc tuyến, nguy cơ lan rộng.

khac-phuc-soi-lo-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-6.png
Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Cục ĐBVN.

Trước thực tế trên, Khu Quản lý Đường bộ IV (QLĐB IV) khẩn trương chỉ đạo các đơn vị bảo trì kiểm tra, rà soát toàn tuyến, đồng thời phối hợp với văn phòng, Ban Quản lý dự án 7 và các đơn vị liên quan triển khai biện pháp tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Các giải pháp được thực hiện trong ngày 13/9 gồm: Đắp đất tạm, gia cố các điểm xói lở và đổ bê tông tại những vị trí nguy hiểm.

Ngày 16/9, Văn phòng QLĐB IV.1 cùng Ban Quản lý dự án 7 đã trực tiếp khảo sát hiện trường. Hiện nay, Ban Quản lý dự án 7 đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục đánh giá để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, ngăn chặn tình trạng xói lở tái diễn.

khac-phuc-soi-lo-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-2.png
khac-phuc-soi-lo-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-5.png
Hình ảnh các điểm sạt lở được khắc phục trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Cục ĐBVN.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5/2023, là đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến hiện có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h và sẽ được mở rộng lên 6 làn, với tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối Nam Trung bộ với Đông Nam bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đến Nha Trang và TP.HCM.

Đầu tháng 9, tại Km215 trên tuyến này cũng đã xảy ra hai vụ sạt lở ta luy khi mưa lớn, khiến đất cát tràn xuống mặt đường, gây ách tắc nhiều giờ. Sau đó, chính quyền địa phương đã khắc phục tạm thời bằng cách xây hố ga, điều chỉnh dòng chảy để tránh nước dồn trực tiếp xuống cao tốc.

Lộc Liên
#Cao tốc #Vĩnh Hảo - Phan Thiết #cát tràn xuống cao tốc #sự cố taluy sạt lở #Cục Đường bộ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục