Khắc phục xói lở nguy hiểm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn kéo dài đã gây xói lở ta luy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đe dọa an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đang phối hợp tư vấn để tìm giải pháp xử lý triệt để.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, ngày 13/9, một số điểm sạt lở nghiêm trọng đã được ghi nhận tại Km213+750, Km213+850 cùng nhiều vị trí khác trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tại khu vực thôn Trũng Liêm (xã Hàm Liêm), xuất hiện điểm xói lở nặng trên phạm vi 5m, ăn sâu vào nền đường. Đất đá bị khoét sâu tạo thành hai vết “hở hàm ếch” sát nhau, khiến phương tiện khi lưu thông qua khu vực này có cảm giác rung lắc. Ngay gần đó, một hố lở khác cũng xuất hiện sát trụ hộ lan, trong khi hơn chục vết nứt, lở mới đang hình thành dọc tuyến, nguy cơ lan rộng.

Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Cục ĐBVN.

Trước thực tế trên, Khu Quản lý Đường bộ IV (QLĐB IV) khẩn trương chỉ đạo các đơn vị bảo trì kiểm tra, rà soát toàn tuyến, đồng thời phối hợp với văn phòng, Ban Quản lý dự án 7 và các đơn vị liên quan triển khai biện pháp tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Các giải pháp được thực hiện trong ngày 13/9 gồm: Đắp đất tạm, gia cố các điểm xói lở và đổ bê tông tại những vị trí nguy hiểm.

Ngày 16/9, Văn phòng QLĐB IV.1 cùng Ban Quản lý dự án 7 đã trực tiếp khảo sát hiện trường. Hiện nay, Ban Quản lý dự án 7 đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục đánh giá để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, ngăn chặn tình trạng xói lở tái diễn.

Hình ảnh các điểm sạt lở được khắc phục trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Cục ĐBVN.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5/2023, là đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến hiện có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h và sẽ được mở rộng lên 6 làn, với tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối Nam Trung bộ với Đông Nam bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đến Nha Trang và TP.HCM.

Đầu tháng 9, tại Km215 trên tuyến này cũng đã xảy ra hai vụ sạt lở ta luy khi mưa lớn, khiến đất cát tràn xuống mặt đường, gây ách tắc nhiều giờ. Sau đó, chính quyền địa phương đã khắc phục tạm thời bằng cách xây hố ga, điều chỉnh dòng chảy để tránh nước dồn trực tiếp xuống cao tốc.