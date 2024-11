Sạt trượt taluy bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan do mưa rất lớn

TPO - Taluy dương tuyến chính cao tốc La Sơn - Túy Loan và nhánh ra của đường này tại thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) bị sạt trượt do mưa rất lớn, gây ảnh hưởng giao thông đi lại.

Tối 25/11, cơ quan chức năng huyện Nam Đông và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lắp hệ thống cảnh báo nguy hiểm và tổ chức chốt chặn tại nhánh ra cao tốc La Sơn - Túy Loan (nhánh 1) thuộc địa bàn thị trấn Khe Tre nhằm tránh gây nguy hiểm cho người, phương tiện giao thông di chuyển đến gần vị trí sạt lở.

Trước đó, do mưa rất lớn xảy ra tại địa bàn huyện Nam Đông, mảng taluy dương tuyến chính đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Km29 và ta luy dương trên lối ra của đường này tại Km13+250 (đường nhánh 1) thuộc địa bàn thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, xảy ra tình trạng sạt lở.

Đáng chú ý, vị trí sạt trượt tại đường nhánh 1 có chiều dài khoảng 30m, cao khoảng 10 m. Tại hiện trường, các mảng bê tông bảo vệ bề mặt taluy dương cao tốc đã bị sạt trượt, kèm theo đất đá của sườn đồi đổ sập xuống đường.

Trước mắt, lực lượng chức năng địa phương lập các hệ thống cảnh báo, chăng dây giới hạn vùng nguy hiểm, bố trí rào chắn ngăn người và phương tiện di chuyển vào khu vực sạt lở, nhất là vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn trước khi các mảng taluy bị hỏng được xử lý trong thời gian tới.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tổ chức điều hòa, hướng dẫn phương tiện giao thông di chuyển xuống Tỉnh lộ 14B.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ sáng 18/11 đến ngày 25/11, tại địa bàn tỉnh này đã có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Trong đó, lượng mưa đo được tại Hương Phú (huyện Nam Đông) là 1.139 mm, rừng Bạch Mã 2.765 mm, đỉnh Bạch Mã trên 3.108 mm.