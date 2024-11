Huế mưa trắng trời, lũ dâng nhanh, người dân dùng thuyền di chuyển

Ghi nhận của PV, trong sáng 25/11, nhiều tuyến đường tại nội đô TP. Huế như Tố Hữu, Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Đập Đá, Sông Như Ý, Hoàng Lanh,… đã bị ngập lụt gây ảnh hưởng đi lại của người dân. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy không thể vượt qua các điểm ngập lụt nên đã quay đầu tìm vị trí cao, an toàn để tránh ngập.

Tại huyện Quảng Điền, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua thị trấn Sịa đã bị ngập trên chiều dài hơn 1km. Tương tự, trên tuyến Tỉnh lộ 4 qua ngầm Quảng Phước (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) cũng bị ngập sâu. Lực lượng chức năng tiến hành dựng hàng rào cảnh báo người dân không vượt qua khu vực ngập lụt nguy hiểm. Các trường học trên toàn địa bàn tỉnh TT-Huế đã cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Cũng tại huyện vùng trũng Quảng Điền, trong sáng cùng ngày, lực lượng Quân sự xã Quảng Phước đã phát hiện, ứng cứu thành công một người dân điều khiển xe gắn máy qua đoạn đường ngập lụt nối xã Quảng Phước đi xã Quảng An bị nước xiết cuốn trôi. Nạn nhân là ông Trần Ngọc T. (ngụ xã Quảng Phước). Hiện sức khỏe, tinh thần của ông T. đã ổn định.

Trước đó, tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, xảy ra vụ lật xuồng khiến một người đàn ông gặp nạn tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn T., (SN 1951, trú thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền). Trong lúc đi tảo mộ, ông Nguyễn Văn T. bị lật xuồng rơi xuống khu vực nước sâu dẫn đến tử vong.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, hiện mức nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã đạt mực nước dâng bình thường, vận hành với lưu lượng đến bằng lưu lượng đi.

Theo đó, mực nước Thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà) đạt ngưỡng 58m, lưu lượng nước về và xả xuống hạ du là 1.180 m3. Thủy điện Bình Điền có lưu lượng về hồ 1.452 m3, xả về hạ du 1.410 m3. Hồ Tả Trạch (thị xã Hương Thủy) lượng nước về là 1.891 m3, xả 1.352 m3.

Các hồ đập điều tiết nước lưu lượng đến bằng lưu lượng đi khiến nước sông Hương, sông Bồ lên nhanh. Trong sáng 25/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long (TP. Huế) ở mức 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m; sông Bồ tại Phú Ốc (thị xã Hương Trà) ở mức 3,64m, trên báo động 2 là 0,64m. Các hồ đập điều tiết lũ gây ngập một số nơi địa bàn TP. Huế và huyện Quảng Điền. Mưa lớn ở huyện A Lưới đã gây nên tình trạng sạt lở đất, vùi lấp nhà dân.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về vận hành hồ chứa, điều tiết đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Hiện các hồ thủy lợi, thuỷ điện tại TT-Huế vận hành an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TT-Huế, từ ngày 18 đến sáng 25/11, tại địa bàn tỉnh này có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà từ 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.099mm, núi Bạch Mã 2.577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997mm. Dự báo từ chiều tối và đêm từ 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.