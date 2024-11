Quảng Nam di dời khẩn gần 500 người vì sạt lở

TPO - Tại Quảng Nam, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương huyện miền núi xuất hiện điểm sạt lở. Chính quyền huy động lực lượng di dời hàng trăm người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 25/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện xảy ra sạt lở.

Theo đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở hư hỏng như tuyến đường đi Trà Dơn, đường DH6 đi xã Trà Don, đường DH 3 đi Trà Cang, tuyến DH7… Sạt lở cũng tấn công trường học gây hư hỏng. Theo đó, điểm trường Răng Chuỗi (thôn 1, xã Trà Cang) bị lượng lớn đất đá sạt làm sập tường.

“Đến sáng nay trời đã tạnh, tuy nhiên mưa dai dẳng suốt nhiều ngày qua khiến đất nhão mềm nên nguy cơ sạt lở rất cao. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, cũng như cắm biển báo các điểm có nguy cơ. Qua rà soát địa bàn huyện có 59 điểm có nguy cơ sạt lở”, ông Dũng nói.

Khẩn cấp di dời gần 500 người dân vùng nguy hiểm

UBND huyện Bắc Trà My thông tin, vừa di dời khẩn cấp 133 hộ dân với 488 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua, các xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất uy hiếp.

Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, địa phương đã huy động các lực lượng sơ tán người dân ngay trong đêm. Cụ thể, sơ tán được 133 hộ dân với 488 nhân khẩu tại 8 xã, thị trấn có nguy cơ đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn làm sạt lở một số điểm trên các tuyến đường đi các huyện vùng cao.

Cụ thể, tại huyện Nam Trà My có 4 điểm sạt lở. Trong đó, tuyến đường vào làng ông Deo thuộc thôn 2, xã Trà Dơn có sạt lở, sụt lún, hư hỏng nặng. Tuyến DH6 sạt lở một điểm phía taluy âm thuộc thôn 1 xã Trà Don khiến đất sạt trôi phía taluy âm tạo ra hàm ếch phía dưới lòng đường bê tông…

Tại huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở trên đường QL24C chạy qua xã Trà Do và Trà Núi, đồng thời tuyến đường xã Trà Giáp đi Trà Ka tiếp tục bị sạt lở nguy cơ đứt đường...