Thừa Thiên-Huế sơ tán nhiều hộ dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

TPO - Nhiều hộ dân vùng sạt lở nguy hiểm thuộc các huyện Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã được vận động di dời, sơ tán đến nơi an toàn vào thời điểm mưa lớn xảy ra diện rộng ở địa phương này.

Chiều 25/11, chính quyền các xã Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Điền (huyện Phú Lộc), Phong Sơn (huyện Phong Điền) phối hợp lực lượng chức năng tổ chức vận động di dời, sơ tán hàng chục hộ dân vùng nguy hiểm sạt lở, lũ quét do mưa lớn đến nơi an toàn.

Theo đó, đã có hơn 50 hộ dân gồm 14 hộ dân khu vực núi Phú Gia (xã Lộc Tiến), 7 hộ dân thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An (xã Lộc Trì, 10 hộ dân dọc đường Quốc lộ 49B, thuộc xã Lộc Bình, 12 hộ thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc), 8 hộ dân với 34 nhân khẩu tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) được vận động sơ tán ra khỏi vùng sạt lở, nguy cơ lũ quét.

Trước đó, chính quyền xã Lâm Đớt (huyện miền núi A Lưới) phối hợp lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, chuyển cấp cứu 2 vợ chồng bị thương do sạt lở đất vùi lấp nhà cửa. 6 thành viên khác của gia đình có nhà cửa bị đất đá vùi lấp do sạt lở này đã được lực lượng địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Trong ngày, nước lũ trên các sông lớn tại TT-Huế như sông Hương, sông Bồ đều ở mức cao, vượt trên báo động 2. Đến 14h chiều, lũ trên sông Hương là 2,98m, dưới báo động 3 là 0,52m; lũ trên sông Bồ 3,82m, dưới báo động 3 là 0,68m.

Do lũ trên các sông dâng cao kết hợp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã gây ngập lụt tại nhiều phường, xã, tuyến giao thông thuộc vùng thấp trũng ở TP. Huế, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy… Ngập lụt đã gây chia cắt, ách tắc giao thông nhiều tuyến đường nội thị, đường tỉnh, liên xã.

Từ sáng cùng ngày, tỉnh TT-Huế đã phát công văn khẩn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo lực lượng chức năng phân công nhân lực, bố trí hệ thống cảnh báo, cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; khuyến cáo người dân chủ động ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TT-Huế, từ ngày 18 đến 25/11, tại địa bàn tỉnh này có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà từ 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.099mm, núi Bạch Mã 2.577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997mm. Dự báo từ chiều tối và đêm từ ngày 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.