Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TPO - Lực lượng chức năng đề nghị tổ chức đánh giá lại tiêu chuẩn kỹ thuật công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Ngày 11/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) thông tin, đơn vị vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Công ty Quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 đề nghị tổ chức đánh giá lại tiêu chuẩn kỹ thuật công trình đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 cho biết, qua khảo sát thực tế, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến.

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: VL.

Cụ thể, mặt đường nhiều đoạn đã có tình trạng trơn trượt, không bảo đảm độ nhám cho lốp xe tiếp xúc. Một số vị trí xuất hiện vệt hằn, lõm kéo dài có thể khiến phương tiện mất lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngoài ra, quá trình khai thác, hệ thống hàng rào bảo vệ bằng dây kẽm gai dọc tuyến không khép kín nên gia súc, động vật đi vào khu vực đường cao tốc. Sau các đợt mưa lũ, chân hàng rào tại một số vị trí bị xói lở, tạo khoảng trống lớn.

Một số trạm dừng nghỉ tạm rất tạm bợ có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đặc biệt, trên tuyến đang khai thác 2 trạm dừng nghỉ tạm tại Km 64 và Km 77 song không bảo đảm an toàn. Các trạm dừng nghỉ này không có hệ thống đường dẫn ra, vào; thiếu biển báo chỉ dẫn, không có hệ thống chiếu sáng ban đêm. Nguy hiểm hơn, tại khu vực 2 trạm dừng nghỉ tạm, tuyến đường chỉ có hai làn xe chạy ngược chiều, được phân chia bằng vạch sơn vàng nét liền. Nhiều phương tiện vẫn rẽ ngang, băng qua vạch sơn để vào trạm dừng nghỉ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện rất lớn.

Mặt đường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện xuất hiện nhiều dấu hiệu bong tróc, lồi lõm dễ gây trơn trượt cho các phương tiện.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đề nghị các đơn vị liên quan sớm tổ chức đánh giá, điều chỉnh lại và có phương án khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.