Hình ảnh lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị bị cắt ghép với mục đích lừa đảo

TPO - Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, mạo danh cơ quan Công an trên Facebook, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa... nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện fanpage có tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”, ngang nhiên dùng video, hình ảnh của một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự của ANTV để tạo lòng tin.

Trang này tự xưng “cơ quan chuyên trách của Bộ Công an”, hứa hẹn giúp người dân lấy lại tiền bị lừa miễn phí, thực chất là chiêu trò nhằm dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo: Bộ Công an không có đơn vị nào mang tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”; không có hoạt động thu hồi tài sản qua mạng xã hội, không thu phí, không làm trung gian trực tuyến.

“Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, OTP cho bất cứ fanpage hay cá nhân nào tự xưng Công an. Đồng thời luôn kiểm chứng thông tin qua kênh chính thống của Bộ Công an, Công an địa phương hoặc báo chí uy tín. Lúc phát hiện trang giả mạo, báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý”, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo.