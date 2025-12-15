Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh tại Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Hàng chục cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) bị đốn hạ khiến dư luận bức xúc. Chính quyền địa phương cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Ngày 15/12, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) cho biết, lực lượng công an địa phương đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ xác minh vụ việc hàng chục cây xanh bị đốn hạ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt. Kết quả xác minh sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng, ngày 8/12, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (số 2, đường Hùng Vương) bị chặt hạ, UBND phường đã giao Công an phường tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây xanh trong khu vực đã bị đốn hạ.

z7313283298086-b4916ad4a72a9dab2f23c34e4335ae6c-4159.jpg
Nhiều cây bị đốn hạ.

Thống kê ban đầu cho thấy có 42 cây xanh bị chặt, chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác. Tại hiện trường, gốc cây còn dấu vết cưa cắt, phần gỗ có màu tươi; dọc các lối đi bê tông xuất hiện nhiều cành, nhánh cây bỏ lại, trong khi thân cây đã được vận chuyển ra khỏi khu vực.

Cơ quan chức năng đã làm việc với một số người tham gia việc đốn hạ và vận chuyển cây. Bước đầu xác định có 7 chuyến xe tải ra vào Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt để chở các thân cây bị cắt thành nhiều đoạn đưa ra ngoài.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt có diện tích khoảng 20 ha, nằm trên đường Hùng Vương (phường 6, TP. Sóc Trăng cũ). Nơi đây gồm một hồ nhỏ còn gọi là hồ Tịnh Tâm được đào từ những năm 1960 theo nguyên mẫu hồ Tịnh Tâm ở kinh thành Huế, và một hồ lớn được đào năm 1982, là công trình thủy lợi do hàng nghìn người dân Sóc Trăng tham gia đào thủ công.

z7313283281034-cee45dcc860e29def63c42ce6082769d.jpg
Gốc cây còn dấu vết cưa cắt.

Nhằm tạo không gian sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho người dân và phục vụ tổ chức các sự kiện lớn của địa phương, năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Ban Quản lý dự án Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt. Từ đó, khu vực này được đầu tư nâng cấp, cải tạo với nhiều hạng mục như xây bờ kè, tráng nhựa các tuyến đường nội bộ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng trung tâm hội chợ, triển lãm…, mở rộng diện tích lên hơn 20 ha.

Suốt nhiều năm qua, Hồ Nước Ngọt đã trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc trong đời sống tinh thần của người dân Sóc Trăng. Nhiều du khách khi đến địa phương cũng lựa chọn nơi đây làm điểm tham quan, check-in bởi phong cảnh hữu tình, được ví như “Đà Lạt thứ hai”. Ngoài hai hồ nước trong xanh, khu vực này còn có những hàng cây xanh rợp bóng, được xem như “lá phổi xanh” của đô thị, góp phần tạo sức hút đặc biệt cho điểm đến này.

Nhật Huy
