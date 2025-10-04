Điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường

TPO - Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường cùng 5 đồng phạm. Vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bị can Hoàng Hường (ảnh trái) và đồng phạm.

Cụ thể, sau quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 bị can liên quan. Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Hoàng Thị Hường, Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, (hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường), Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng, Nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh (em rể) Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Hai bị can khác trong vụ án.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đây mới là giai đoạn đầu của cuộc điều tra đối với hệ sinh thái Hoàng Hường. Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.