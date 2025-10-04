Điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường

Cụ thể, sau quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 bị can liên quan. Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Hoàng Thị Hường, Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, (hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường), Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng, Nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh (em rể) Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Được biết, đây mới là giai đoạn đầu của cuộc điều tra đối với hệ sinh thái Hoàng Hường. Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Căn cứ Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm đ khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017 và điểm k khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017, tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định như sau:
1. Khung cơ bản
Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, hoặc gây thiệt hại dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;
b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán; đ) Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về kế toán.
2. Khung tăng nặng thứ nhất
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:
a) Vì vụ lợi; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
3. Khung tăng nặng thứ hai: Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
4. Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.