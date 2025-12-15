Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ Công an mở rộng điều tra, giám định sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành giám định chất lượng hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của hệ thống này.

Hệ sinh thái quy mô lớn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng

screen-shot-2025-12-15-at-182750.png
Bị can Hoàng Thị Hường.

Tại cuộc họp báo chiều 15/12, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường là rất lớn, trải rộng ở nhiều nhóm mặt hàng, đòi hỏi quá trình giám định phải được thực hiện thận trọng, toàn diện và đúng quy trình chuyên môn.

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (SN 1987, trú tại Phú Thọ, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Thị Hường đã xây dựng và điều hành một hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn, gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân này, các sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Hường được quảng bá, phân phối rộng rãi trên thị trường, đặc biệt thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh bán hàng trực tuyến.

Bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên phân tán doanh thu, hạch toán doanh thu bán hàng vào các hộ kinh doanh và cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh thay vì ghi nhận đầy đủ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Qua điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Thị Hường bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, thuế mà còn có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo có hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, với quy mô đặc biệt lớn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, trong đó có kê biên tài sản của Hoàng Thị Hường với tổng giá trị ước tính trên 320 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả vụ án, bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định pháp luật.

Cùng với việc điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, trong đó có việc giám định chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn của các sản phẩm do hệ sinh thái Hoàng Hường sản xuất, kinh doanh.

Việc giám định này nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, tính hợp pháp trong sản xuất, lưu hành, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Minh Đức
#Giám định chất lượng sản phẩm #Hệ sinh thái Hoàng Hường #Vụ án trốn thuế và vi phạm kế toán #Quản lý doanh nghiệp lớn #Hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng #Vi phạm pháp luật về thuế và kế toán #Xử lý tài sản vi phạm pháp luật #Điều tra mở rộng vi phạm pháp luật #Quản lý doanh nghiệp đa ngành #Nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục