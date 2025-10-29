Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thêm một 'mắt xích' trong hệ sinh thái Hoàng Hường bị bắt

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Loạt nhân sự chủ chốt đã bị khởi tố

screen-shot-2025-10-29-at-210239.png
Bị can Nguyễn Thị Tường An (trái) và Hoàng Thị Hường.

Đây là bị can thứ 7 trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) sáng lập, điều hành.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Thị Hường xây dựng một hệ thống gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

Để giảm nghĩa vụ thuế và hợp thức hóa dòng tiền, Hoàng Hường chỉ đạo cấp dưới phân tán doanh thu sang các hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm tránh bị cơ quan thuế kiểm soát.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2024, Hoàng Hường và các đồng phạm đã: Không ghi sổ kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng; Kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Danh sách các bị can gồm: Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường), Chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng, nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư KB; Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường (bị cấm đi khỏi nơi cư trú).

Theo Bộ Công an, việc khởi tố thêm Nguyễn Thị Tường An là bước tiến mới nhằm làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm kế toán, thuế và quản lý tài chính trong hệ thống doanh nghiệp Hoàng Hường.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và truy trách nhiệm các cá nhân liên quan trong toàn bộ “hệ sinh thái Hoàng Hường”.

Minh Đức
