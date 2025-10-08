Chiêu trò Hoàng Hường và sự sập bẫy của người trung niên

TP - Hoàng Hường, một trong những nhân vật được mệnh danh là “nữ hoàng livestream”, “nữ đại gia” bị khởi tố. Nhiều người trẻ vui mừng vì người thân của họ từ đây thoát vòng u mê. Mạng xã hội phát triển, kinh doanh online bội thu, làm gia tăng chóng mặt lượng Idol. Idol rởm Hoàng Hường chọn phân khúc mới - tấn công vào những người không còn trẻ.

Cứ tưởng những người trải đời ít bị lừa nhưng họ lại sập bẫy dễ dàng. Nhiều bà, nhiều mẹ trở thành khách hàng thân thuộc của Hoàng Hường và tôn sùng kẻ vừa bị cơ quan chức năng xử lý.

Khoe giàu, đu bám, làm từ thiện giả

Khi mạng xã hội phát triển, công thức hiệu quả để thu hút đám đông ra đời: bày trò độc, lạ đánh vào sự tò mò của đám đông. Một phụ nữ thôn quê nhỏ bé như Bà Tân Vlog đã nổi tiếng một dạo chỉ nhờ những món ăn “siêu to khổng lồ”. Người khơi mào cho “trend vô tri” phải kể đến Lệ Rơi, hát ngây ngô, phá nhạc điệu, lại hút người xem hơn những nghệ sĩ tốn công sức tiền của ăn học đàng hoàng.

Hoàng Hường độc, lạ ở hành xử khác với doanh nhân bình thường. Chẳng có đại gia làm ăn ngay ngắn nào lại khoe giàu phô phang, vô văn hóa kiểu Hoàng Hường. Những màn khoe tiền, khoe nhà của người đàn bà sinh năm 1987 gây tranh cãi. Nhưng càng tranh cãi lại càng hút lượt xem, Hoàng Hường nắm vững “nguyên tắc vàng” dành cho những người mưu cầu nổi tiếng bất chấp chiêu trò.

Từ không gian sang trọng, Hoàng Hường đứng ở trên cao thả tiền như mưa xuống nền nhà, những người ở dưới vui chơi cùng “cơn mưa tiền”. Video ngắn, chưa đầy phút mốt gây choáng và khơi dậy khát khao cho những người đang rơi vào cảnh túng bấn, đang phải kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi và cũng gây tò mò, thích thú với những người bước vào mùa thu cuộc đời, rảnh rang với câu chuyện mưu sinh. Họ xem để giết thời gian và dần dần thành “nghiện” lúc nào không biết.

Lại có cảnh Hoàng Hường bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ném tiền, thậm chí giẫm lên tiền. Không chỉ khoe tiền, Hoàng Hường khoe có rất nhiều nhà trải dài từ Bắc chí Nam: “Mỗi một cái nhà bỏ không mình mất mười mấy tỷ đồng một năm. Miền Trung có những cái nhà bỏ không, không làm gì, 7-8 năm rồi. Đà Nẵng có 4,5 cái nhà bỏ không. Sài Gòn có nhiều nhà nhưng một năm không vào một lần…”.

Ngưỡng mộ những người giàu có là hiện tượng không còn lạ trong xã hội. Hoàng Hường “nắm thóp” được lượng khán giả này và liên tục tấn công họ bằng video khoe giàu “nứt đố đổ vách” cùng sự hào phóng.

Chị ta từng quảng cáo màn tặng lì xì cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán với chiếc bàn chất ngất những cọc tiền dày cộp, khiến những người dễ mắc lừa trầm trồ, ao ước được làm thuê cho Hoàng Hường, để hưởng đời sống “tiên cảnh” ngay nơi trần thế.

So với Bà Tân, Lệ Rơi chịu khó sáng tạo nội dung câu khách của riêng mình, Hoàng Hường “thuổng” ngay công thức của “sô bít”. Cần nhấn mạnh, đây là công thức cũ kỹ ở làng giải trí Việt. Không ít người nhận là nghệ sĩ nhưng chẳng có hoạt động nghệ thuật nào đáng kể vẫn nổi như cồn nhờ hôm nay khoe nhà, ngày mai khoe xe, ngày kia khoe những màn đập hộp. Họ bỗng chốc trở thành Idol của những bạn trẻ thích hưởng thụ, lười lao động.

Nhưng Hoàng Hường không có nhiều lợi thế để “câu” khán giả trẻ nên tập trung chinh phục phân khúc còn đang bị thờ ơ ở ta - người già và những khán giả không còn trẻ. Cô chủ của một cửa hàng ăn vặt ở chợ Kẻ Vẽ (Hà Nội) cho biết, người mẹ sinh năm 1967 chỉ ăn, ngủ và xem Hoàng Hường.

“Bà cũng là khách hàng thân thiết của Hoàng Hường. Mẹ tôi mua sữa, dầu gội đầu, nước súc miệng do chị ta bán qua mạng, bà còn hối thúc tôi chuyển sang dùng dầu gội của chị ta. Trong mắt mẹ tôi Hoàng Hường là người phụ nữ tốt, có tấm lòng từ bi, thường xuyên phát tâm làm từ thiện. Khi tôi báo tin Hoàng Hường bị bắt mẹ tôi còn không tin”, cô kể.

Trên mạng xã hội đang có “chiến dịch” người trẻ dỗ dành người già sau vụ Hoàng Hường bị bắt, vì nhiều người lớn tuổi bị sốc khi Idol của họ sa lưới pháp luật. Điều này cũng cho thấy, phân khúc khán giả lớn tuổi ở Việt Nam còn thiếu những món ăn tinh thần phù hợp, đẩy họ gửi gắm niềm tin mù quáng ở những kẻ như Hoàng Hường.

Ngoài chiêu khoe giàu học lỏm từ làng giải trí, Hoàng Hường còn có chiêu đu bám, ăn ké người khác để nổi tiếng. Ca sĩ Hồ Văn Cường sở hữu lượng fan lớn gồm các bà, các mẹ. Thông qua fanpage nha khoa, Hoàng Hường từng nhã ý mời Hồ Văn Cường làm đại sứ với mức cát-xê khủng: 2 tỷ đồng/năm. Nhưng chỉ là tuyên bố để kéo fan của Hồ Văn Cường, Hoàng Hường không có hoạt động cụ thể nào để mời giọng ca Đêm mưa nhớ mẹ làm đại sứ.

Hoàng Hường từng được mệnh danh là “thánh từ thiện”

Không chỉ đu bám nghệ sĩ ăn khách, Hoàng Hường còn “ăn ké” những hiện tượng nổi lên trên mạng xã hội như chuyện tình cô dâu 62 tuổi với chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng…

Nhắm vào trung niên - người già

Có những người mong muốn nổi tiếng để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Hoàng Hường và không ít nhân vật được công kênh như Idol hiện nay lại kiếm tìm và duy trì sự nổi tiếng để kiếm tiền bằng mọi giá. Lợi dụng sự mù quáng của người hâm mộ, họ quảng cáo bán hàng với lời lẽ thổi bùng công dụng, trái với quy định của pháp luật.

Hoàng Hường livestream quảng cáo nước súc miệng “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này”, quảng cáo viên xương khớp như thần dược đánh bay tất cả các bệnh về xương khớp. Khi Hoàng Hường bán thuốc xương khớp người ta mới hiểu vì sao “đại gia” khoe tiền cố ý đánh vào phân khúc người xem không còn trẻ.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương bình luận: “Bán thuốc xương khớp thì đối tượng khách hàng là ai? Chỉ trung niên, người già mới mua. Dùng chiến thuật lấy lòng lớp người không còn trẻ chẳng qua là để nhắm vào túi tiền của họ”.

Trong những video khoe của, Hoàng Hường khéo léo bộc lộ mục đích kiếm tiền: “Nếu cho thuê nhà và dùng tiền đó mang đi từ thiện thì giúp được bao nhiêu con người”, “đại gia” trốn thuế nói. Chị ta còn kể thường xuyên tài trợ tiền phẫu thuật cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện.

Hoàng Hường trước khi bị khởi tố

Vì sao Hoàng Hường thành Idol của nhiều người trung niên và cao tuổi? Dược sĩ, nhà văn Trần Thanh Cảnh chia sẻ góc nhìn, khi đến tuổi già (ngoài 60) không những các bộ phận như cơ bắp, chân tay, xương khớp… thoái hóa, mềm yếu đi mà ngay cả hệ thần kinh cũng thoái hóa nặng. Trí nhớ suy giảm, khả năng làm việc trí óc giảm, sức chịu đựng của thần kinh kém. “Do hệ thần kinh đang trên đường trở lại tuổi thơ nên họ rất dễ bị chi phối cảm xúc, dễ bị thao túng tâm lý. Đó là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ gian manh. Việc lừa đảo người già khá phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì việc này liên quan đến cảm xúc nên sự từng trải, kinh nghiệm hầu như không có chỗ đứng ở đây”, ông nói.

Gần đây, hàng loạt nhân vật chăm làm từ thiện đều bị bắt: Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Hường… Trong khi Nguyễn Đỗ Trúc Phương được mệnh danh “cô tiên từ thiện” bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Mạnh Tuân bị bắt, “bạch liên hoa” làm từ thiện Nông Thị Thu Thủy cũng bị “lột mặt nạ”, khi xây dựng hình ảnh thánh thiện, ngọt ngào để móc túi mạnh thường quân.

Cơn bão Idol chưa dừng lại, và bài học từ Hoàng Hường cho thấy: khi lòng tin biến thành sự cuồng tín, thì dù tóc đã bạc, con người vẫn có thể trở thành đứa trẻ bị dắt đi giữa chợ ảo.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang cảnh báo: “Thường thì làm bất cứ việc thiện nguyện nào cũng tốt. Nhưng trong thời hiện đại rất cần cảnh giác với hiện tượng những nhân vật làm việc tốt với động cơ xấu theo kiểu thả con săn sắt bắt con cá rô. Đáng lo ngại với sự phát triển của công nghệ và sự lan tràn của virus a dua như hiện nay thì số lượng những nhân vật miệng nam mô bụng một bồ dao găm ngày càng nhiều”.