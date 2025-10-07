Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Vụ Hoàng Hường: Từ thiện để vụ lợi khó là tình tiết giảm nhẹ

Hạ Đan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Sau khi vụ án của Hoàng Hường được khởi tố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng “người từng giúp đỡ người khác” thì nên được xem xét khoan hồng.

Không ít người viện dẫn những video phát quà, cứu trợ vùng lũ hay hỗ trợ người nghèo mà Hoàng Hường từng chia sẻ, cho rằng đó là minh chứng cho “tấm lòng nhân ái” và xứng đáng được cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, khi nhìn dưới góc độ pháp luật và đạo đức xã hội, việc xem hành động từ thiện là tình tiết giảm nhẹ không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh hành vi phạm tội có yếu tố kinh tế và gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, trong Bộ luật Hình sự, các tình tiết giảm nhẹ chỉ được công nhận khi hành vi thể hiện sự ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, hoặc có đóng góp thật sự cho cộng đồng. Việc làm thiện nguyện, nếu diễn ra sau khi bị khởi tố hoặc song hành với hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, sẽ khó chứng minh tính vô tư, tự nguyện.

“Pháp luật không phủ nhận giá trị của hành động nhân đạo, nhưng để được coi là tình tiết giảm nhẹ, hành động đó phải độc lập với mục đích vụ lợi. Khi một người dùng từ thiện để tạo dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu hay lôi kéo người tiêu dùng, yếu tố nhân đạo không còn thuần khiết nữa”, ông Phúc nói.

ttd5-4287.jpg
Niềm tin của công chúng bị chiếm đoạt khi làm từ thiện có vụ lợi

Thực tế, trong nhiều vụ án kinh tế khác, bị can thường tìm cách nêu ra các hoạt động từ thiện như “bằng chứng nhân thân tốt”. Tuy nhiên, tòa án chỉ xem xét khi có chứng cứ rõ ràng rằng các hoạt động đó không liên quan đến hành vi vi phạm, xảy ra trước thời điểm phạm tội, và mang lại lợi ích thực tế cho cộng đồng.

Luật sư Phúc nhận định: “Nếu không phân định rạch ròi, việc lợi dụng hình ảnh từ thiện để giảm tội sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến công lý trở nên cảm tính, và lòng tin của xã hội vào pháp luật bị lung lay”.

Tiến sĩ xã hội học Lê Thị Tình (UNESCO) bổ sung góc nhìn: “Nếu tòa án chấp nhận hành động từ thiện mang yếu tố quảng bá làm tình tiết giảm nhẹ, thì vô hình trung, xã hội đang khuyến khích một hình thức từ thiện có tính toán. Điều đó làm biến dạng giá trị nhân đạo, biến lòng tốt thành công cụ thương mại”.

Mặt khác, các chuyên gia truyền thông cảnh báo, nếu cứ để “ai từng giúp người nghèo” được giảm án, thì khái niệm từ thiện sẽ bị rút cạn nội dung đạo đức của nó.

Khi đó, thay vì xuất phát từ lòng trắc ẩn, người ta sẽ coi từ thiện như một khoản “đầu tư xã hội”, vừa để lấy thiện cảm, vừa để phòng khi gặp rủi ro pháp lý. Hệ quả là niềm tin của công chúng đối với những hoạt động thiện nguyện chân chính cũng bị ảnh hưởng, vì họ không biết đâu là thật, đâu là diễn.

Hạ Đan
#Vụ Hoàng Hường #từ thiện vụ lợi #tình tiết giảm nhẹ #pháp luật hình sự #đạo đức xã hội #hoạt động từ thiện #lợi dụng từ thiện #niềm tin công chúng #quảng bá thương hiệu #giá trị nhân đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục