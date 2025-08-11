Dừng xe trên cao tốc để đi câu cá

TPO - Một tài xế trú tại thành phố Đà Nẵng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử phạt về hành vi dừng xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để xuống sông câu cá.

Ngày 11/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, đơn vị vừa lập biên bản xử lý tài xế ô tô con dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Ô tô dừng, đỗ vào làn khẩn cấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn song không đặt biển cảnh báo theo quy định đã bị lực lượng CSGT lập biên bản . Ảnh: CA.

Trước đó, vào khoảng 17h 48 phút ngày 9/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 phát hiện tại Km35+935, ô tô mang BKS 43A-543.48 đỗ xe vào làn đường khẩn cấp đoạn cầu Mỹ Chánh trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Thời điểm đỗ phương tiện, lái xe không đặt cảnh báo theo quy định, mà có mục đích đưa nhóm người trên xe xuống sông để trải nghiệm câu cá.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế về lỗi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ giấy phép lái xecủa tài xế để xử lý theo quy định của pháp luật.