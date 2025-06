Tài xế xe tải bị xử phạt vì chạy chậm trên cao tốc

TPO - Tài xế lái xe tải trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị CSGT xử phạt vì nghĩ chạy nhanh mới nguy hiểm, chạy chậm là an toàn nên đã vi phạm.

Ngày 26/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT) cho biết, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế xe tải chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Trước đó, vào lúc 16h50 ngày 24/6, tại nút giao cao tốc Vân Phong – Nha Trang, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải biển số 61H-007.86 do tài xế N.T.N (SN 1992, ở Quảng Bình) điều khiển xe chạy với tốc độ 52km/h. Trong khi đó, vận tốc tối thiểu cho phép trên tuyến cao tốc này là 60km/h.

Qua làm việc, tài xế N. cho biết, do không chú ý biển báo tốc độ tối thiểu và nghĩ việc chạy nhanh mới nguy hiểm, chạy chậm là an toàn nên đã vi phạm. Khi lực lượng CSGT kiểm tra, tuyên truyền bản thân mới biết việc chạy xe dưới tốc độ tối thiểu sẽ dễ gây va chạm từ phía sau, gây rối loạn dòng xe, mất an toàn giao thông, tăng nguy cơ bị che khuất tầm nhìn và gây tâm lý ức chế cho người tham gia giao thông khác.

Với vi phạm trên, nam tài xế N. sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.