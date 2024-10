Xử phạt nhiều lái xe vi phạm ở TPHCM từ camera hành trình

TPO - Từ dữ liệu camera, lực lượng CSGT xử phạt nhiều tài xế điều khiển xe bồn, xe tải, xe container… vi phạm các lỗi như: sử dụng điện thoại, đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe…

Ngày 28/10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, lực lượng CSGT đang tăng cường công tác kiểm tra thiết bị camera giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh trên xe để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của tài xế các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 25/10, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) đã lập tổ công tác kiểm tra một số phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn trước cổng Công viên phần mềm Quang Trung (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12).

Lúc 16h, tổ công tác kiểm tra xe đầu kéo biển số TPHCM do tài xế V.V.T. (sinh năm 1994) điều khiển. Qua trích xuất dữ liệu lưu trữ camera giám sát trên xe, lực lượng CSGT ghi nhận tài xế T. đã dùng tay sử dụng điện thoại di động vào lúc 14h14 khi di chuyển trên Xa lộ Hà Nội, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hành vi này vi phạm vào điểm a, Khoản 4, Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi trên.

Theo PC08, các phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera quan sát và camera giám sát người lái xe, cửa lên xuống xe.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác kiểm tra xe đầu kéo biển số TPHCM và ghi nhận camera không ghi hình ảnh của lái xe trong quá trình lưu thông. Tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp và tài xế.

Theo đại diện PC08, tài xế ô tô sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng khi tham gia giao thông sẽ làm giảm đáng kể khả năng tập trung quan sát, phán đoán và tốc độ phản ứng.

Đối với xe máy, việc điều khiển xe bằng một tay thiếu chắc chắn và làm giảm khả năng linh hoạt điều hướng phương tiện so với điều khiển xe bằng cả hai tay và người lái xe không thể sử dụng phương pháp phanh kết hợp ở xe tay ga.

Khi sự cố bất ngờ xảy ra, thay vì sử dụng kết hợp phanh trước và sau đồng thời (phanh hai tay), người lái xe bị giật mình, sử dụng phanh trước (tay phải) mạnh và đột ngột sẽ khiến xe dễ bị trượt bánh dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tài xế sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng để đàm thoại, nghe nhạc thông qua loa ngoài hoặc tai nghe cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao vì bị phân tâm, không tập trung quan sát.

“Sử dụng điện thoại khi lái xe có mức độ nguy hiểm cao đối với cộng đồng nên PC08 sẽ tham mưu Công an TPHCM kiến nghị tăng nặng mức phạt đối với hành vi này tại Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, đại diện PC08 cho hay.

Phạt lái xe bồn đi ngược chiều từ clip người dân cung cấp

Khoảng 10h ngày 26/10, anh N.T.N. (ngụ huyện Củ Chi) phát hiện xe bồn biển số tỉnh Đồng Nai ngang nhiên đi ngược chiều trên tỉnh lộ 8, đoạn gần với đường Lê Vĩnh Huy (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, anh N. ghi lại hình ảnh và gửi cho Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc PC08) để xác minh, xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định tài xế là ông N.V.T. (quê Long An) và mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi điều khiển xe bồn đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều và cam kết sẽ không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Tây Bắc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi “Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều” và tạm giữ giấy phép lái xe để xử phạt.

Đại diện PC08 cho biết, người dân dùng camera hành trình, điện thoại ghi lại những hình ảnh vi phạm giao thông gửi về cho cơ quan công an để xử lý, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng CSGT trong việc điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm luật giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường.

Sau khi Công an TPHCM có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh vi phạm về TTATGT, người dân đã hưởng ứng, cung cấp 422 thông tin với các lỗi vi phạm phổ biến: dừng, đỗ xe trái quy định pháp luật; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông vào đường có biển báo cấm; không đi đúng làn đường, phần đường; đón, trả khách nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; điều khiển xe đi ngược chiều… PC08 tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị CSGT trong Công an thành phố 199 tin để tiếp tục xác minh mời chủ phương tiện, người vi phạm đến đấu tranh xử lý (đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với số tiền gần 58 triệu đồng), 223 tin không đủ cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.