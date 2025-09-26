Nhà hàng nên bố trí xe giúp khách giảm nguy cơ tai nạn từ rượu bia

TPO - Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, việc bố trí tuyến xe buýt, taxi xanh hoặc dịch vụ gọi xe công nghệ tại các trung tâm giải trí, nhà hàng lớn sẽ giúp người dân dễ dàng tuân thủ quy định nồng độ cồn, giảm nguy cơ tai nạn từ rượu bia.

Tại tọa đàm “Xây dựng văn hóa thưởng thức có trách nhiệm tại Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận xã hội” do Liên minh rượu mạnh và rượu vang quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương (APISWA) tổ chức, ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho rằng, mặc dù xử phạt nồng độ cồn được đẩy mạnh, nhưng tình trạng vi phạm giao thông do rượu bia vẫn tiếp diễn.

Theo ông Trần Hữu Minh, pháp luật không cấm việc sử dụng rượu bia hợp pháp, mà chỉ hạn chế khi hành vi đó ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một tỷ lệ nhất định người dân chưa có nhận thức đúng đắn về ảnh hưởng của rượu bia khi lái xe. Nhiều người vẫn nghĩ rằng "uống một chút" hay "uống một, hai chén" không sao.

Tuy nhiên, các thực nghiệm cho thấy khi nồng độ cồn đạt khoảng 50mg/100ml máu, khả năng phản ứng, tốc độ xử lý, khả năng nhìn và kiểm soát sự cố khi tham gia giao thông của tài xế đều bị giảm sút nghiêm trọng.

Ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ảnh: Lộc Liên.

Theo ông Minh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mất hàng thập kỷ kiên trì tuyên truyền để thay đổi thói quen của người dân. Ở Việt Nam, tuy đã có nhiều chương trình, nhưng mức độ kiên trì và tính hệ thống vẫn cần tăng cường.

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất, tại các trung tâm giải trí, nhà hàng lớn nên bố trí tuyến xe buýt, taxi xanh hoặc dịch vụ gọi xe công nghệ thuận tiện. Vì thực tế, nhiều người vi phạm nồng độ cồn không phải vì cố tình, mà do chưa có lựa chọn giao thông thay thế phù hợp. Nếu vận tải công cộng xanh phát triển, việc tuân thủ sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn.

“Nếu thấy người thân đã uống nhiều rượu bia, việc can ngăn, giữ chìa khóa xe hoặc khuyến khích họ đi bằng phương tiện công cộng sẽ giảm đáng kể nguy cơ tai nạn. Một số quốc gia thậm chí xử phạt cả những người xung quanh nếu không can thiệp khi thấy người say vẫn lái xe”, ông Minh nói.

Tại các trung tâm giải trí, nhà hàng lớn nên bố trí tuyến xe buýt, taxi xanh hoặc dịch vụ gọi xe công nghệ thuận tiện. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Về mặt quản lý, các cơ quan trung ương chủ yếu tập trung vào xây dựng thể chế và chính sách. Trong khi đó, việc phát triển chi tiết các dịch vụ vận tải công cộng, chẳng hạn như mở một tuyến kết nối đến địa điểm cụ thể, lại được phân cấp cho chính quyền địa phương. Để khắc phục điểm yếu này, cần thiết lập những quy chuẩn mang tính gần như bắt buộc.

“Hiện tại, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đang đồng hành cùng các cơ quan chức năng để thúc đẩy những chương trình phát triển giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu xanh, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân”, ông Minh cho hay.

Đồng quan điểm với ông Trần Hữu Minh, ông Olivier Fages - Giám đốc điều hành Pernod Ricard Việt Nam & Campuchia, đại diện APISWA tại Việt Nam - bày tỏ, bên cạnh việc thực thi nghiêm luật pháp, điều cốt lõi là thay đổi nhận thức, xây dựng một văn hóa thưởng thức rượu bia có trách nhiệm. Đây không chỉ là tuân thủ quy định, mà còn là sự tự giác và ý thức cao của mỗi cá nhân và có thể uống để tận hưởng, nhưng tuyệt đối không để trở thành mối nguy cho bản thân và cộng đồng…