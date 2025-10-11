Thêm một người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị

TPO - Lái xe chở đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lúc va chạm với xe đầu kéo tại Km1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị vừa tử vong. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, một lái xe bị khởi tố.

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên thông tin anh Vũ Hoài (SN 1991, trú Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) - lái ô tô mang biển kiểm soát 30M-051.46 liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Km1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong vào 6h cùng ngày.

Hai người khác cùng đi trên ô tô 30M-051.46 sức khỏe đã ổn định và trở về nhà.

Ô tô 30M-051.4 bị biến dạng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Như Tiền Phong thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 6/10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, ô tô con biển số 30M-051.46 do anh Vũ Hoài (SN 1991, trú Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thì va chạm với xe tải biển số 73F-002.85 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 73RM-002.50 chở khoảng 50 tấn hàng hóa (đá cấp phối) do Hồ Văn Dũng điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

Tại hiện trường, ô tô biển số 30M-051.46 hư hỏng nặng, xe tải 73F-002.85 và rơ moóc 73RM-002.50 hư hỏng nhẹ. Cú va chạm mạnh đã đẩy ô tô con sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Bùi Văn Xuân (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người trên ô tô con biển số 30M-051.46 thương vong. Trong đó, bà N.T.T.H (SN 1978, trú Gia Lâm, Hà Nội) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu là chị Lê Thị H (SN 1987, trú Đông Ngạc, Hà Nội), anh Dương Đức T (SN 1986, trú Hoài Đức, Hà Nội) và tài xế Vũ Hoài.

Ngày 8/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can đối với lái xe kéo Hồ Văn Dũng.

Theo quyết định khởi tố bị can, Hồ Văn Dũng đã điều khiển ô tô đầu kéo tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, gây tai nạn giao thông với ô tô biển kiểm soát 30M-051.46.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho hay bước đầu cơ quan điều tra xác định lái xe ô tô con cũng có lỗi lúc chuyển hướng không đảm bảo an toàn.

Theo bà Trần Thị Oanh - Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, ô tô mang biển số 30M-051.46 đi cùng đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, lúc ra về thì không may gặp nạn.

“Khu vực giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, cần lắp biển giảm tốc độ, biển cảnh báo… ở khu vực này”, người dân địa phương cho biết.