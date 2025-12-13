Tây Ninh: Người đàn ông cầm dao lao vào chém vợ rồi tự sát

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 13/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng cầm dao lao tới chém tới tấp ngay trong nhà. Sau khi gây án, người đàn ông tiếp tục dùng dao tự đâm vào người. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Ngày 13/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào tấn công một phụ nữ đang ngồi trong nhà. Dù có người khác lao vào can ngăn, người này vẫn liên tục vung dao.

Theo hình ảnh từ clip, nạn nhân bị chém nhiều nhát và gục xuống nền nhà. Sau khi tấn công vợ, người đàn ông tiếp tục dùng dao tự đâm vào người mình.

anh-man-hinh-2025-12-13-luc-111102.png
Camera ghi lại sự việc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 10h50 ngày 12/12 tại một căn nhà ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông và nạn nhân là vợ chồng.

Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ; người vợ bị thương và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Công an phường Gò Dầu đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hữu Huy
