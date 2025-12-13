Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố.

trung-tuong-tung.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Công an TP Hà Nội, mục tiêu của kế hoạch là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận. Phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó là chủ động đánh giá, dự báo, nhận diện tội phạm nổi lên trên từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn để đấu tranh kịp thời, hiệu quả, không để phức tạp, gây bức xúc dư luận. Chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát tình hình nhằm thực hiện đảm bảo mục tiêu kéo giảm tội phạm; quyết liệt đấu tranh với tội phạm...

cahn-ra-quan.jpg
Các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội ra quân diễu hành.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, với phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ nội dung, biện pháp, rõ tiến độ, rõ kết quả”, xác định đúng tính chất của “cao điểm”.

"Chủ động tấn công tội phạm từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ “gốc”, không để tội phạm hoạt động “công khai, trắng trợn, lộng hành”, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, dư luận xấu; mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Kế hoạch triển khai từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026.

Thanh Hà
