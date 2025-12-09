Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng đuổi chém em trai, vung dao vào đầu cha

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000, trú thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) sau khi người này dùng dao chém cha ruột gây thương tích trong lúc xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

khoi-to.jpg
Nam thanh niên chém cha ruột bị khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 12/10/2025, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, Sơn dùng con dao dài khoảng 40cm, cán gỗ, lao vào đuổi chém em trai là Nguyễn Thanh Hào.

Thấy sự việc nghiêm trọng, ông Nguyễn Chí Thanh (cha của Sơn) chạy đến can ngăn thì bị Sơn vung dao chém trúng vùng đầu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng có mặt, khống chế Sơn và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi.

Kết luận giám định cho thấy con dao Sơn sử dụng được xác định là “dao có tính sát thương cao”, tỷ lệ thương tích của ông Thanh là 6%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Hoàng Nam
#cố ý gây thương tích #khởi tố #quảng trị #mâu thuẫn #dao sát thương cao #cha ruột

Xem thêm

Cùng chuyên mục