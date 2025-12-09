Khởi tố đối tượng đuổi chém em trai, vung dao vào đầu cha

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000, trú thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) sau khi người này dùng dao chém cha ruột gây thương tích trong lúc xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nam thanh niên chém cha ruột bị khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 12/10/2025, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, Sơn dùng con dao dài khoảng 40cm, cán gỗ, lao vào đuổi chém em trai là Nguyễn Thanh Hào.

Thấy sự việc nghiêm trọng, ông Nguyễn Chí Thanh (cha của Sơn) chạy đến can ngăn thì bị Sơn vung dao chém trúng vùng đầu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng có mặt, khống chế Sơn và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi.

Kết luận giám định cho thấy con dao Sơn sử dụng được xác định là “dao có tính sát thương cao”, tỷ lệ thương tích của ông Thanh là 6%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn để phục vụ công tác điều tra theo quy định.