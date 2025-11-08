Quảng Trị: Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố

Ngày 8/11, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả nhau bằng vỏ chai bia.

Trước đó, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.T (SN 1983, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về việc con trai của mình là T.T.Đ. (SN 2006) bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch dùng vỏ chai bia ném trúng vùng mắt, gây thương tích.

Quá trình điều tra, Công an xã Cam Lộ xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Trong đó, nhóm thứ nhất gồm 23 thanh thiếu niên ở các phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) liên kết với nhóm 8 thanh thiếu niên ở các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị). Nhóm thứ 2 gồm 13 thanh thiếu niên trú ở xã Cam Lộ, trong đó có T.T.Đ - con của bà N.T.T.T.

Công an tỉnh Quảng Trị﻿ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng. Ảnh: CA

Rạng sáng 28/6/2025, các đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí đánh nhau, gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự. Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về các tội liên quan, với sự tham gia hỗ trợ điều tra của Công an xã Cam Lộ.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can 13/14 đối tượng trú tại xã Cam Lộ về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Đào Thế Trường (SN 2005) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006), cùng trú xã Cam Lộ.

Nhóm còn lại, gồm 25/31 đối tượng ở các địa phương khác (phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng) bị khởi tố về các tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 và “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Phạm Văn Anh (SN 2008), trú xã Gio Linh), Trần Huỳnh Bảo Nam (SN 2008), trú phường Nam Đông Hà); Đoàn Minh Hiếu (SN 2007), Lê Hồ Anh Khoa (SN 2008), Nguyễn Văn Quang Thịnh (SN 2007), Trần Quốc Pháp (SN 2006) đều trú tại phường Đông Hà. Các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008, trú phường Đông Hà) và Lê Minh Vũ (SN 2006, trú xã Gio Linh) trước đó đã từng tham gia vụ gây rối ở địa phương khác và đã bị khởi tố. Bên cạnh 38 đối tượng bị khởi tố, còn 7 trường hợp chưa đủ 16 tuổi, Công an xã Cam Lộ đã lập hồ sơ xử lý hành chính.