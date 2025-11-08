Tìm chủ nhân túi xách chứa trang sức bằng vàng và tiền mặt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hữu Thành
TPO - Ngày 8/11, Công an xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị thông tin, đã xác minh và trao trả lại tài sản là túi xách màu đen, trong đó chứa nhiều trang sức bằng vàng cùng tiền mặt cho người đánh rơi.

Vào chiều 6/11, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận từ chị Phạm Thị Huyền (ở thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) một túi xách màu đen do con của chị này nhặt được trên đường.

tra-lai-tui-xach-tien-vang.png
Công an xã Triệu Cơ trao trả túi xách trong đó chứa một số trang sức bằng vàng và tiền mặt cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: CA.

Bên trong túi xách màu đen này có hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức quý như dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Triệu Cơ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu.

Qua kiểm tra và xác minh, người đánh rơi được xác định là chị Trương Thị K. (trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị). Công an xã Triệu Cơ đã liên hệ và tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị K. theo đúng quy định.

Hữu Thành
