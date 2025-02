Đến công an xã tìm người đánh rơi túi tiền gần 20 triệu đồng

TPO - Anh Trương Nhật Cường (trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A thì nhặt túi ni lông và kiểm tra bên trong có 18,5 triệu đồng. Anh Cường đã mang toàn bộ số tiền trên đến giao cho Công an xã Hàm Thắng để tìm và trả cho người đánh rơi.

Công an xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) vừa trao trả số tiền 18,5 triệu đồng cho ông Huỳnh Văn Lương (55 tuổi, trú xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) đánh rơi khi đi qua xã Hàm Thắng.

Trước đó vào ngày 7/2, anh Trương Nhật Cường (33 tuổi, trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, khi đến trước cửa hàng điện nước Tú Tài thuộc thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng thì phát hiện một túi ni lông màu đỏ rơi trên đường.

Anh Cường nhặt túi ni lông và kiểm tra bên trong có 18,5 triệu đồng và đứng chờ chủ tài sản đến tìm thì cho nhận lại. Tuy nhiên, đợi một thời gian không thấy ai nên anh Cường đã mang toàn bộ số tiền trên đến giao cho Công an xã Hàm Thắng để tìm và trả cho người đánh rơi.

Khi nhận được số tiền cùng những thông tin do anh Cường cung cấp, Công an xã Hàm Thắng đã thông báo trên đài truyền thanh xã và trang Fanpage Công an xã. Đến ngày 10/2, anh Huỳnh Văn Lương đã đến xin nhận lại số tiền trên.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu những đặc điểm nhận dạng của tài sản và những thông tin do người dân cung cấp, Công an xã Hàm Thắng đã trao trả lại tài sản cho anh Huỳnh Văn Lương.

Nhận lại được số tiền đánh rơi, anh Lương bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến anh Cường cùng Công an xã Hàm Thắng.