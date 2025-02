Lên mạng tìm người 'đánh rơi' trâu

TPO - Phát hiện con trâu rơi từ ô tô tải chạy trên đường, người đàn ông ở Hà Tĩnh dắt con vật về nhà, trình báo chính quyền địa phương và đăng thông tin lên mạng tìm chủ nhân đánh rơi tài sản.

Ngày 12/2, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa biểu dương anh Nguyễn Văn An (SN 1984, trú tại thôn Quyết Tâm) vì có hành động bắt được gia súc bị đánh rơi, trả lại người mất.

Khoảng 5h ngày 9/2, anh An chạy xe máy trên đường từ xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) vào xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, thì phát hiện một con trâu đực rơi từ thùng ô tô tải.

Lúc này con trâu bị thương ở một số bộ phận nên anh An đưa về chăm sóc và trình báo cho chính quyền địa phương, đồng thời đăng lên mạng xã hội tìm người đánh mất.

UBND xã Cẩm Trung cùng công an sở tại cũng thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ nhân con trâu.

Qua xác minh, con trâu này là của anh Trần Đăng Trường (SN 1981, trú tại xã Hiền Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An). Dọc đường vận chuyển bằng xe tải từ tỉnh Long An về Nghệ An, khi đi qua Hà Tĩnh thì bị rơi.

Đến sáng 10/2, con vật được anh An trao trả lại cho anh Trường.