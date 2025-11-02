Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tối 18/8/2025 tại TDP Phú Quý, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị; đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan.

Trong đó, Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002) và Doãn Thanh Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Trạch) bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng nhận lệnh khởi tố.

Những đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Huỳnh Hồng Quân (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989), Phạm Xuân Thành (SN 1984, cùng trú xã Nam Trạch); Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú phường Đồng Thuận) và Nguyễn Quyết Thắng (SN 1998, trú xã Tuyên Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 18/8, tại quán Văn Nguyễn (TDP Phú Quý, xã Nam Trạch), giữa Đặng Quang Nhật và Nguyễn Anh Đức xảy ra mâu thuẫn do va chạm xe.

Sau lời qua tiếng lại, Nhật đánh Đức, dẫn đến nhóm thanh niên ở xã Nam Trạch gồm Mạnh, Quân, Hải, Tuấn Anh và Thành lao vào rượt đuổi, dùng tay, ly thủy tinh và gạch men đánh nhau với Nhật và Thắng.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
