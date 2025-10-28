Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt đối tượng chém đối thủ thương tật 51%

Phùng Quang
TPO - Bị đối thủ đâm nhưng tránh được, Phạm Văn Mạnh (ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) đã dùng dao chém lại, khiến người này bị thương tật 51%.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1986, ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

anh-man-hinh-2025-10-28-luc-123922.png
Công an đọc các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh.

Trước đó, ngày 15/6, do mâu thuẫn trong việc xin lưới đánh bắt cá trong ao nhà Mạnh, Nguyễn Hoàng Tấn (SN 1991) và Trịnh Hệ (SN 2000, cùng trú xã Phước Dinh) đã mang dao đến nhà Mạnh để gây sự.

Khi thấy Mạnh vừa đi chăn cừu về, Hệ đã dùng dao lao vào truy đuổi. Sau khi bỏ chạy vào nhà và tránh được nhát đâm của Hệ, Mạnh đã dùng một con dao chém vào đầu Hệ gây thương tật 51% và làm rơi con dao của Hệ.

Chưa dừng lại, Mạnh dùng con dao trên tiếp tục chém Hệ nhưng không trúng đồng thời tiếp tục truy đuổi tấn công Tấn và Hệ.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hệ để điều tra hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Phùng Quang
