Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai người bị chém nhập viện

TPO - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp Hoàng Minh H. (17 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 25/9, Công an nhận tin báo về nhóm nam giới trẻ tuổi mang theo hung khí chém người tại bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã và tổ công tác tăng cường cơ sở tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát triệu tập 7 đối tượng (đều dưới 18 tuổi, trú tại xã Mường Khoa) để lấy lời khai.

Hoàng Minh H. và nhóm đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai sau khi uống rượu bia, cả nhóm rủ nhau đi chơi bằng 3 xe máy. Một đối tượng mang theo dao nhọn dài khoảng 50 cm để phòng khi bị chặn đánh. Khi đến bản Đoàn Kết, nhóm đã mâu thuẫn với Lò Văn S. và Lò Văn Đ. (cùng sinh năm 2005). Trong lúc xô xát, Hoàng Minh H. đã dùng dao chém, khiến cả S. và Đ. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H. về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.