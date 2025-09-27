Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai người bị chém nhập viện

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp Hoàng Minh H. (17 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 25/9, Công an nhận tin báo về nhóm nam giới trẻ tuổi mang theo hung khí chém người tại bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã và tổ công tác tăng cường cơ sở tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát triệu tập 7 đối tượng (đều dưới 18 tuổi, trú tại xã Mường Khoa) để lấy lời khai.

10377.jpg
10378.jpg
Hoàng Minh H. và nhóm đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai sau khi uống rượu bia, cả nhóm rủ nhau đi chơi bằng 3 xe máy. Một đối tượng mang theo dao nhọn dài khoảng 50 cm để phòng khi bị chặn đánh. Khi đến bản Đoàn Kết, nhóm đã mâu thuẫn với Lò Văn S. và Lò Văn Đ. (cùng sinh năm 2005). Trong lúc xô xát, Hoàng Minh H. đã dùng dao chém, khiến cả S. và Đ. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H. về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt
#bắt giữ đối tượng say xỉn #chém người #đối tượng sử dụng dao #tội cố ý gây thương tích #công an Lai Châu #xử lý hành chính trẻ vị thành niên #truy bắt nhóm thanh thiếu niên #bạo lực trong đêm #điều tra vụ án hình sự #nguyên nhân xung đột xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục