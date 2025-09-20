Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp kẻ chém người đàn ông ở Quảng Ngãi đứt lìa bàn tay

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc bực tức, Kính chạy ra xe lấy rựa, lôi ông Hiếu ra sân rồi bất ngờ vung rựa chém. Nạn nhân đưa tay trái lên đỡ và bị chém đứt bàn tay.

Công an xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, trú thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h20 ngày 16/9, Nguyễn Thành Kính điều khiển xe máy mang theo một cây rựa dài 75cm đến nhà ông Đặng Hoàng Văn Hiếu (trú thôn Long Thành, xã Tịnh Khê) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Khi ông Hiếu vừa bước ra khỏi nhà, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Kính chạy ra xe lấy rựa, lôi ông Hiếu ra sân rồi bất ngờ vung rựa chém. Ông Hiếu đưa tay trái lên đỡ và bị chém đứt lìa bàn tay, máu chảy nhiều.

Sau khi gây án, Kính lên xe bỏ trốn. Ông Hiếu được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Kết quả giám định ban đầu xác định thương tích của nạn nhân là 12%.

95459461e30869563019-7948.jpg
Nguyễn Thành Kính tại cơ quan Công an.

Xác định đây là đối tượng manh động, liều lĩnh, Công an xã Tịnh Khê đã huy động toàn bộ lực lượng, phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt suốt 2 ngày đêm. Biết không thể thoát, Kính đã ra trình diện.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thành Kính có nhiều tiền án, tiền sự, năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng (cũ) tuyên 9 tháng tù vì trộm laptop, năm 2016 tiếp tục bị Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ (cũ) xử phạt 5 năm tù vì trộm xe máy.

Ra tù, Kính tiếp tục gây rối. Năm 2023, bị xử phạt 4 triệu đồng vì hủy hoại tài sản và năm 2024 bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Tịnh Khê đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Tịnh Khê cũng thông báo, ai từng là bị hại hoặc bị Kính đe dọa trong các vụ việc khác, liên hệ trực tiếp để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Nguyễn Ngọc
#kẻ chém người Quảng Ngãi #bắt giữ Nguyễn Thành Kính #bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi #đứt lìa bàn tay #nguyên nhân vụ chém #tội cố ý gây thương tích #xử lý hình sự Quảng Ngãi #tội phạm manh động #truy bắt kẻ gây án #pháp luật Việt Nam

