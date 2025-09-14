Bắt giữ kẻ ngông cuồng cầm dao vào trụ sở công an, chém bị thương cán bộ

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Tống Duy Lộc (SN 1993, trú xã Hà Long) để điều tra hành vi dùng hung khí chém bị thương cán bộ công an.
Theo công an, tối 13/9, sau chầu rượu, Lộc về nhà lấy một con dao (dạng dao phay) rồi xông vào trụ sở Công an xã Hà Long. Tại đây, Lộc chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang làm nhiệm vụ.
Trong lúc ngăn chặn Lộc gây rối, một Phó trưởng Công an xã Hà Long bị Lộc chém bị thương ở tay, phải nhập viện điều trị.
Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long khống chế, tước dao, bắt giữ đối tượng.