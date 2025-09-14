Bắt giữ kẻ ngông cuồng cầm dao vào trụ sở công an, chém bị thương cán bộ

TPO - Sau chầu rượu, đối tượng cầm dao lao vào trụ sở công an, đập phá tài sản và chém bị thương cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Công an sở tại đang tạm giữ, làm rõ hành vi manh động của đối tượng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Tống Duy Lộc (SN 1993, trú xã Hà Long) để điều tra hành vi dùng hung khí chém bị thương cán bộ công an.

Tống Duy Lộc tại cơ quan điều tra.

Theo công an, tối 13/9, sau chầu rượu, Lộc về nhà lấy một con dao (dạng dao phay) rồi xông vào trụ sở Công an xã Hà Long. Tại đây, Lộc chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc ngăn chặn Lộc gây rối, một Phó trưởng Công an xã Hà Long bị Lộc chém bị thương ở tay, phải nhập viện điều trị.

Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long khống chế, tước dao, bắt giữ đối tượng.