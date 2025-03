Công an vào cuộc vụ Công ty Thanh Bình An Lạc Viên bị tố ‘chặt chém’

TPO - Ngày 6/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cán bộ điều tra đến làm việc với Công ty Thanh Bình An Lạc Viên liên quan đến việc thân nhân người đã khuất tố bị "ép mua quách giá cao" khi sử dụng dịch vụ hỏa táng tại đây.

Theo nguồn tin, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cán bộ điều tra đến làm việc với Công ty Thanh Bình An Lạc Viên để xác minh làm rõ nội dung liên quan đến việc người dân tố bị "chặt chém" khi mua hũ tro cốt của công ty này.

Vào chiều 5/3, tại trụ sở Công ty Thanh Bình An Lạc Viên, khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định đã xuất hiện xung quanh Công ty Thanh Bình An Lạc Viên.

Trước đó, ngày 4/3, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết tố cáo Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (gọi tắt là Công ty Thanh Bình) không cho phép thân nhân người đã khuất mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, TP Nam Định. Ngoài ra, nếu gia đình muốn nhận "xương đẹp" sau khi hỏa táng, phải trả thêm 3,5 triệu đồng. Hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu có giá 4,5 triệu đồng, nhưng khi đến ký hợp đồng, nhân viên tư vấn lại báo mức giá từ 8 - 10 triệu đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thông tin phản ánh nêu trên, phía Công ty Thanh Bình đã có báo cáo giải trình gửi UBND TP Nam Định (tỉnh Nam Định).

Được biết, Công viên nghĩa trang Thanh Bình trước đây được vận hành bởi Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), trụ sở tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, TP Nam Định. Công ty Hoàng Long sau đó dính tới những lùm xùm liên quan tới hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, gây bức xúc dư luận. Trong đó có một vụ án liên quan đường dây Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, ở tỉnh Thái Bình) thực hiện.

Trong giai đoạn 2022-2023, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long đã bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Vi phạm các quy định về sử dụng đất”. Sau đó, ông Giao bị tuyên phạt tổng mức án 5 năm tù.

Sau sự cố này, đến tháng 9/2024, Công viên nghĩa trang Thanh Bình do Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên vận hành; người đại diện pháp luật hiện tại là bà Nguyễn Thị Bích Lợi (sinh năm 1971).