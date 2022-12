Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long tiếp tục bị khởi tố

TPO - Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất”. Trước đó, ông Giao bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long đã “Vi phạm các quy định về sử dụng đất” theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện KSND tỉnh Nam Định đã phê chuẩn các quyết định trên. Sự việc xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ tháng 10/2019.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 nhân viên Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ba bị can này là đồng phạm với Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 nhân viên Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long gồm: Phạm Thị Hoa, nhân viên kế toán (33 tuổi) và Trần Thị Hoan, nhân viên thu ngân (46 tuổi) cùng trú Mỹ Lộc, Nam Định; Đỗ Minh Tiến, nhân viên văn phòng kiêm kế toán (35 tuổi), trú phường Hạ Long, TP Nam Định.

Cảnh sát xác định, đây là 3 đồng phạm với Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Viện KSND tỉnh Nam Định đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long năm 2020, 2021 theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Long. Trong những năm qua, Công ty này dính tới những lùm xùm liên quan tới hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, gây bức xúc dư luận.

Rất nhiều đối tượng bảo kê đã bị Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh, làm rõ và đưa ra xét xử, trong đó có liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", ngụ TP Thái Bình).

Cụ thể, Đường "Nhuệ" đã cùng 6 đồng phạm buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng người chết tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, chặn xe, đánh người.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2017-2020, băng nhóm này đã thu gần 2,5 tỷ đồng tiền bảo kê hỏa táng của 25 cơ sở dịch vụ.

Đường "Nhuệ" sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương cùng 5 người khác bị tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù.