Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn từ trước, người đàn ông ở TPHCM đi tìm người để đánh, nhưng bị đối phương chém gần đứt lìa một chân. Nghi phạm đã bị công an bắt giữ sau khi gây án.

Ngày 8/8, Công an phường Chánh Hiệp (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Nhựt Huỳnh (22 tuổi) để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị chém gần đứt lìa 1 chân, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên sáng cùng ngày, anh N.T.T. (30 tuổi) cùng hai nam thanh niên khác cầm hung khí đến một ki ốt thuộc khu phố 3 (phường Chánh Hiệp) để đánh Phạm Nhựt Huỳnh.

Trong khi hai bên xô xát, Phạm Nhựt Huỳnh dùng dao chém anh T. gần đứt lìa chân phải.

bd1.jpg
Cửa kính ki ốt vỡ nát sau cuộc xô xát

Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Hiệp đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, nghi phạm đã tạm giữ Huỳnh để điều tra. Ngoài ra, công an triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau khi bị chém, anh T. được người dân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Đến trưa cùng ngày các bác sĩ đã phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định, mạch máu lưu thông tốt.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#Bình Dương #Chánh Hiệp #TPHCM #hung khí #chém #lìa chân #công an #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục