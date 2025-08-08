Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Nghe tiếng la hét, một số người trong khu trọ chạy qua phòng bên kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương. Do vết thương quá nặng cả hai đã không qua khỏi.

Tối 7/8, Công an phường Bình Dương (TPHCM) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai người tử vong tại một khu nhà trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, tại khu trọ gần trụ sở UBND phường Phú Tân cũ (phường Bình Dương, TPHCM), người dân nghe thấy tiếng la hét nên chạy tới kiểm tra và phát hiện hai vợ chồng đang nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương.

Một số người nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an cơ sở sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường.

bd-1-643.jpg
Công an phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra

Do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đều tử vong. Con gái của hai nạn nhân bị thương ở vùng tay.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông T.T.H. (43 tuổi,) và bà T.T.T.T. (40 tuổi, vợ ông H), chị T.T.B.N. (20 tuổi, con gái, cùng quê An Giang).

Theo lời người con gái, cha mẹ cô ly thân nên hai mẹ con dọn ra ngoài ở. Chiều muộn cùng ngày, người cha mang theo dao đến phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ.

Trong lúc mâu thuẫn, người cha dùng dao chém vợ. Chị N. vào can ngăn cũng bị thương. Sau khi gây án, ông H. đã tự sát.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
