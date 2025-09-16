Không tìm được vợ, chém mẹ vợ dã man để 'trút giận'

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, Phùng Văn Giang (26 tuổi) tìm đến nhà mẹ vợ rồi bất ngờ vung dao chém nhiều nhát, khiến bà N.T.L. nguy kịch, gây rúng động dư luận Quảng Ninh.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, Quảng Ninh) nghi phạm gây ra vụ chém mẹ vợ khiến dư luận đất mỏ rúng động.

Đối tượng Giang bị Công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 11/9, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, Giang mang theo dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà N.T.L. (SN 1982, trú tại khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều) để hỏi tung tích vợ mình. Không tìm thấy vợ, Giang nổi cơn ghen tuông mù quáng, bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người bà L., khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Giang và vợ là chị Nguyễn Thị Th.H. (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, chị H. bỏ nhà đi, còn Giang nhiều lần đe dọa tìm đến cái chết để níu kéo tình cảm. Đến ngày 10/9, sau một trận cãi vã, chị H. tiếp tục bỏ đi, không liên lạc được khiến Giang sinh nghi ngờ, bực tức và gây ra hành vi manh động.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an các địa phương khẩn trương truy xét. Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Phùng Văn Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.