Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Không tìm được vợ, chém mẹ vợ dã man để 'trút giận'

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, Phùng Văn Giang (26 tuổi) tìm đến nhà mẹ vợ rồi bất ngờ vung dao chém nhiều nhát, khiến bà N.T.L. nguy kịch, gây rúng động dư luận Quảng Ninh.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, Quảng Ninh) nghi phạm gây ra vụ chém mẹ vợ khiến dư luận đất mỏ rúng động.

1000002311.png
Đối tượng Giang bị Công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 11/9, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, Giang mang theo dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà N.T.L. (SN 1982, trú tại khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều) để hỏi tung tích vợ mình. Không tìm thấy vợ, Giang nổi cơn ghen tuông mù quáng, bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người bà L., khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Giang và vợ là chị Nguyễn Thị Th.H. (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, chị H. bỏ nhà đi, còn Giang nhiều lần đe dọa tìm đến cái chết để níu kéo tình cảm. Đến ngày 10/9, sau một trận cãi vã, chị H. tiếp tục bỏ đi, không liên lạc được khiến Giang sinh nghi ngờ, bực tức và gây ra hành vi manh động.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an các địa phương khẩn trương truy xét. Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Phùng Văn Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
#Phùng Văn Giang #chém mẹ vợ #Quảng Ninh #mâu thuẫn tình cảm #bắt giữ khẩn cấp #bạo hành gia đình #truy tố hành vi

Xem thêm

Cùng chuyên mục